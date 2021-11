Logitech dévoile sa souris G303 Shroud Edition

Les amateurs d'eSport et de jeux de tir à la première personne connaissent sans doute déjà Shroud, Michael Grzesiek de son vrai nom, un joueur professionnel et également YouTubeur. Eh bien, ce dernier a collaboré avec Logitech afin de créer une souris gaming moderne, la G303 Shroud Edition.

Ce nouveau modèle reprend les bases de la G303 de Logitech, qui n'est pas toute récente, mais le constructeur suisse y a apporté de nombreuses améliorations concernant la forme, la position des boutons latéraux, la répartition du poids ou encore l'emplacement des commandes, sans oublier des repères tactiles sur la surface. En interne, nous retrouvons un capteur Hero 25K ainsi que la technologie sans fil Lightspeed propre à Logitech, des panneaux translucides pour les LED et une connectique USB-C. Le constructeur rajoute que la souris ne pèse que 75 g et peut tenir 145h avec sa batterie. Shroud déclare :

Avoir l'opportunité de concevoir une souris avec Logitech est un rêve devenu réalité. La G303 est ma souris préférée depuis toujours et en l'utilisant comme source d'inspiration pour concevoir ce modèle, nous avons créé la souris parfaite. Collaborer avec Logitech G a été une expérience extraordinaire, et je suis vraiment fier du résultat final. J'ai hâte de la faire découvrir à tous mes fans.

Ujesh Desai, general manager de Logitech G, rajoute :

Ce n'est un secret pour personne, Shroud prend le jeu au sérieux, et avoir le bon matériel est important pour ses performances. En collaborant avec Shroud, nous avons commencé avec la G303 originale, puis nous l'avons adaptée à sa main, calibrée à son toucher et créée une souris parfaitement adaptée à ses besoins. Si vous êtes un fan de Shroud, et que vous voulez le même outil qu'il utilise, alors cette souris est faite pour vous.