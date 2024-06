Lost Records: Bloom & Rage, le jeu narratif de DON'T NOD repoussé, la faute à Life is Strange: Double Exposure

Annoncé en décembre dernier, Lost Records: Bloom & Rage sera le prochain jeu narratif de DON'T NOD Montréal dans la veine des Life is Strange. Nous avions pu en découvrir une bande-annonce nous plongeant dans les années 90 en avril et sa sortie était alors prévue pour la fin d'année 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Sauf que depuis, un certain Life is Strange: Double Exposure a été annoncé par Square Enix et Deck Nine Games, qui va à nouveau nous faire incarner Max Caulfield, héroïne du premier jeu développé par DON'T NOD et dont le lancement est prévu le 29 octobre. Deux projets ayant globalement la même cible devant paraître à la même période, ce n'est clairement pas idéal et « après une évaluation approfondie des tendances et évolutions récentes de l'industrie », une décision logique a été prise, à savoir décaler le lancement de Lost Records: Bloom & Rage pour qu'il soit réussi et bénéficie de suffisamment d'attention. Le délai va également permettre aux développeurs de mieux finaliser son développement.

Lost Records: Bloom & Rage est donc désormais attendu au début de l'année 2025, sans plus de précision. Voici ce qu'a déclaré le PDG de DON'T NOD Oskar Guilbert :

Nous sommes conscients que beaucoup de nos fans attendent ce jeu avec impatience, tout comme ils attendent le prochain volet de Life is Strange, récemment annoncé. Il est essentiel de donner à ces deux jeux l'espace nécessaire pour briller. Nous croyons fermement que l'attente en vaudra la peine. Nous sommes impatients de partager avec vous cette nouvelle aventure et nous sommes convaincus qu'elle marquera un nouveau chapitre mémorable dans l'univers de DON'T NOD.

Nous aurons à minima de ses nouvelles cet été sur les réseaux sociaux où la ville de Velvet Cove sera détaillée.

Life is Strange: Double Exposure peut quant à lui être précommandé au prix de 59,99 € sur Amazon et à la Fnac.