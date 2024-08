Mafia: The Old Country, Mafia 4 officialisé, direction l'Italie d'antan !

L'Opening Night Live de la gamescom 2024 s'est terminée sur un ultime « world premiere » que peu de joueurs espéraient voir. 2K Games et Hangar 13 ont dévoilé un teaser pour Mafia: The Old Country, le prochain jeu de la franchise avec des mafieux, qui devrait quitter le continent américain.

Si les premiers jeux Mafia prenaient place aux États-Unis entre les années 30 et 60, Mafia: The Old Country nous ramènera en Sicile, dans les années 1900, aux origines du crime organisé. Ce court teaser ne nous apprend pas grand-chose de plus, mais la brève présentation qui l'accompagne a déjà de quoi faire saliver les fans :

Découvrez les origines du crime organisé dans Mafia: The Old Country, une authentique histoire de la pègre qui prend place dans les ruelles malfamées de la Sicile du 20e siècle. Battez-vous pour survivre dans cette époque dangereuse et impitoyable, inspirée de la série primée Mafia, dont le réalisme et le scénario si bien ficelé ont été finement retranscrits.

En 2022, les studios avaient confirmé le développement d'un nouvel opus, précisant qu'il « faudra attendre encore quelques années » avant de voir le jeu. Deux ans plus tard, voilà Mafia: The Old Country, attendu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S en 2025, mais sans date de sortie. 2K et Hangar 13 nous donnent rendez-vous en décembre, sans doute lors de la cérémonie des Game Awards 2024, pour en apprendre un peu plus.