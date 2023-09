Manette d'Or : même sans FIFA, le concours PlayStation aura lieu, avec un énorme cadeau à gagner

Cette année, nous n'aurons pas de jeu vidéo sous licence officielle FIFA, mais Electronic Arts a trouvé la parade et lancera dans quelques jours EA Sports FC 24. L'éditeur a négocié les licences de son côté, le jeu de football devrait être la suite logique de sa franchise, et les évènements l'entourant auront encore lieu.

Tout récemment, PlayStation a officialisé le retour de la Manette d'Or, un concours organisé par ses soins qui demande de partager ses plus beaux buts dans le jeu, et le meilleur gagnera de très jolis cadeaux. PlayStation détaille la marche à suivre pour participer :

Jouez à EA Sports FC 24 et marquez vos plus beaux buts.

Appuyez sur le bouton Create de votre manette DualSense sur PS5.

Partagez votre plus beau but dans une vidéo d’une durée de moins de 35 secondes sur X (anciennement Twitter) avec le hashtag #MANETTEDOR.

Un jury se réunira pour sélectionner le plus beau but.

Le jury sera composé de Bruce Grannec, ancien joueur e-sport désormais créateur de contenu, du journaliste sportif Messaoud Benterki et de Sandy Heribert, présentatrice du Ballon d'Or. Et les prix vaudront largement le temps de partager une vidéo sur les réseaux sociaux, car le grand gagnant du concours obtiendra le trophée de la Manette d'Or 2023, une manette DualSense Edge, une carte PSN de 50 € et surtout deux places pour assister à la cérémonie du Ballon d'Or 2023 le 30 octobre prochain, à Paris !

Le concours de la Manette d'Or est déjà ouvert, et vous avez jusqu'au 15 octobre prochain, 18h00, pour partager vos clips sur X. EA Sports FC 24 est déjà disponible en Édition Ultimate et sortira en version standard le 29 septembre, vous pouvez le retrouver à partir de 60,99 € sur Amazon, Cdiscount ou la Fnac.

