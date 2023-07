Marble It Up! Ultra : une version améliorée du jeu de plateforme avec une bille annoncée sur PC et consoles

Blueteak, The Engine Company, Shapes and Lines, Arcturus Interactive, Alvios et Bad Habit Productions avaient lancé en 2018 Marble It Up! , un amusant jeu de plateforme proposant de contrôler une bille au travers de divers niveaux, jusqu'à la ligne d'arrivée. Les studios seront prochainement de retour avec une version améliorée.

Marble It Up! Ultra sera donc la rencontre entre Marble It Up! et Marble Blast (par GarageGames et Monster Studios), qui sortira cette fois sur la plupart des plateformes modernes. Il s'agira toujours de contrôler une bille dans différents niveaux en évitant les obstacles, les trous, les surfaces rebondissantes ou encore les changements de gravité, tout en récupérant des bonus. Les joueurs retrouveront une campagne solo, mais également cinq modes multijoueurs compétitifs, demandant de collecter des gemmes, marquer des buts et même d'échapper à des zombies, avec un classement en ligne et des défis hebdomadaires pour varier les plaisirs.

La date de sortie de Marble It Up! Ultra est fixée au 17 août 2023 sur PC (Steam et Epic Games Store), PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Vous pouvez déjà retrouver des cartes PSN sur Amazon.