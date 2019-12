Mario Kart Tour : le Japon à l'honneur pour cette fin d'année, voici la « saison du Nouvel An » !

Mesdames, messieurs, chaud devant ! Les fêtes de Noël sont terminées, Mario Kart Tour aura droit à de la nouveauté prochainement, nouveauté qui se penchera sur le Nouvel An. Après Paris, après Londres, c'est Tokyo qui sera à l'honneur ! En plus de nouveaux circuits, les joueurs pourront essayer d'obtenir de nouveaux personnages, karts et ailes.

Les pilotes en vue ? Le sympathique Toad et le célèbre Mario qui revêtiront des vêtements uniques pour le jour de l'an. Bien évidemment, de nouveaux défis seront disponibles, bref, tout pour nous rendre dingues avant les 12 coups de minuit !

Cette nouvelle aventure débutera le 1er janvier prochain et prendra fin le 15.