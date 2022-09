Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope s'offre une bande-annonce savoureuse pour son épopée galactique

À défaut de lancer Skull and Bones en fin d'année comme prévu, Ubisoft pourra toujours compter sur Just Dance 2023 et Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope, que nous avions pu contempler pendant de longues minutes durant l'Ubisoft Forward avec du gameplay, en plus d'apprendre que Rayman y ferait son retour dans une extension scénarisée. Sa sortie étant dans trois semaines, l'éditeur a diffusé une bande-annonce inédite mettant en avant le scénario de cette aventure intergalactique.

Comme toute bonne histoire dans l'univers du héros de Nintendo, Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope débutera dans le Royaume Champignon où la vie est paisible, jusqu'à ce qu'une entité cosmique connue sous le nom de Cursa ne vienne semer la pagaille. Mario, Luigi, Peach et les Lapins Crétins vont donc monter à bord de leur vaisseau pour partir sauver la galaxie et les Sparks à travers différents mondes hauts en couleur, et recevront aussi de l'aide de Bowser et divers alliés locaux au cours de leur périple.

Dans une contrée lointaine, la Confusi-ombre s'éveille ! Une menace cosmique est en train de grandir... Mario, Lapin Peach et leurs amis sont nos derniers espoirs de sauver la galaxie ! Cette équipe improbable devra rester soudée pour triompher de Cursa, car l'union fait la force. Mais un secret encore plus sombre, tapi dans l'obscurité... pourrait bien absorber même la plus brillante des lumières ! Rejoignez-les dans une aventure pour vaincre Cursa et ses dangereux sbires en explorant une variété de planètes remplies de curieux habitants, de quêtes mémorables et de secrets hilarants. Déjouez les stratégies de vos ennemis dans un système de combat innovant mêlant tactiques au tour par tour et action en temps réel. Lorsque cette équipe improbable combine les forces de ses héros avec l'immense énergie des Sparks, tout est possible... pour le meilleur et pour le pire.

Pour rappel, Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope sortira le 20 octobre 2022 sur Switch. Vous pouvez le précommander sur Amazon au prix de 59,95 € dans son édition Cosmique.