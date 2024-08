Marvel Rivals sortira bien cette année, NetEase rassure les joueurs quant à l'accessibilité des héros jouables

Dès sa révélation en mars dernier sur PC, Marvel Rivals a su capter l'attention des joueurs du monde entier. Il faut dire qu'avec un TPS à la manière d'Overwatch 2, mais avec les personnages iconiques de l'univers Marvel, la recette du succès est presque écrite d'avance. Lors du dernier State of Play en mai, NetEase a enfoncé le clou en annonçant des versions PS5 et Xbox Series X|S. Plus récemment, à l'occasion de la SDCC 2024, c'est une incroyable cinématique animée avec une double dose de Doctor Doom qui est venue nous régaler alors qu'une bêta fermée était en cours. Le jeu étant présent cette semaine à la gamescom, il a fait un détour par l'Opening Night Live 2024 pour nous présenter du contenu inédit, malgré un leak du compte Twitter / X de l'Epic Games Store en amont de la révélation...

Pour commencer, Marvel Rivals sortira donc le 6 décembre 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam, EGS). La bande-annonce reprend elle là où la précédente s'était arrêtée, de manière tout à fait surprenante. Le multivers et la fusion de réalités étant au cœur du concept de ce jeu, nous aurons droit à un Wakanda dans les étoiles ! Après les 23 héros et anti-héros / vilains déjà confirmés auparavant, la vidéo en introduit notamment un dont l'absence n'aurait clairement pas été acceptable par les fans, ce bon vieux Captain America, qui vient se frotter au Soldat de l'Hiver. Outre la cinématique mettant en scène leur affrontement, nous avons également un aperçu de leurs compétences in-game. Et, oui, Steve Rogers nous sort évidemment sa célèbre phrase « I can do this all day » !

En guise de conclusion, c'est un Doctor Doom jouant aux échecs à une échelle cosmique qui sert à teaser l'HYDRA. Enfin, en guise de pied de nez à Overwatch 2 qui a longtemps bloqué l'accès à ses personnages, il est bien précisé que tous les héros seront free-to-play et débloqués dès le lancement et au-delà. Voilà un sacré argument de plus pour le projet.

Sachez qu'un live sur la chaîne Twitch du jeu aura lieu à 23h00, avec de possibles révélations supplémentaires. Si vous aimez les jeux de super-héros, Marvel's Spider-Man 2 est lui vendu 64,99 € sur Amazon.