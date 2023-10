Marvel's Spider-Man 2 : les tests français sont là, quid des notes dans l'Hexagone ?

La sortie de Marvel's Spider-Man 2 approche à grands pas, le titre de Sony et Insomniac Games est attendu par tous les fans de l'Homme-Araignée et des joueurs qui ont apprécié le premier volet, ainsi que son spin-off standalone avec Miles Morales, qui accompagnera ici Peter Parker.

En attendant de mettre les mains sur le titre, la presse anglophone livre son verdict, mais également la presse française. Et comme chez nos confrères qui maîtrisent la langue de Shakespeare, Marvel's Spider-Man 2 a séduit les testeurs de l'Hexagone, les notes sont excellentes. Jeuxvideo.com parle d'un « un blockbuster grand public très réussi », même son de cloche chez Gameblog qui évoque aussi « une suite bardée de surprises et de gros moments d’action qui feront date dans la licence », le titre est « visuellement plus riche, plus fourni et plus fin aussi » pour JeuxActu, ActuGaming parle d' « un jeu très solide et une suite des plus classiques », et enfin, pour Gamekult, il est « difficile de ne pas succomber au côté blockbuster carré, à la technique irréprochable d'Insomniac et à l'amour que le studio éprouve pour les comics ».

La date de sortie de Marvel's Spider-Man 2 est fixée au 20 octobre 2023 en exclusivité sur PlayStation 5, vous pouvez le précommander via notre guide d'achat : BON PLAN sur Marvel's Spider-Man 2 : où le trouver pas cher (#NePayezPasVosJeuxPleinPot)