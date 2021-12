Marvel's Spider-Man Remastered : 2 tenues de No Way Home bientôt ajoutées par une mise à jour gratuite

Marvel's Spider-Man Remastered, exclusif à Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition, apportait quelques changements à l'expérience, et quelques tenues supplémentaires, finalement aussi proposées sur PS4. Plus d'un an après sa sortie, Insomniac Games prévoit d'ajouter de nouveaux costumes cette fois normalement bien exclusifs à la PS5.

Le studio va profiter de la sortie imminente de Spider-Man: No Way Home pour intégrer 2 accoutrements issus du film dans Marvel's Spider-Man Remastered sur PlayStation 5. Le 10 décembre, une mise à jour débloquera une apparence noire et dorée, et la version modernisée de la tenue rouge, bleue et blanche de Tom Holland, qu'il revêtira dans le prochain long-métrage. Elles sont montrées au détour d'une nouvelle bande-annonce faisant la promotion de cette édition spéciale.

