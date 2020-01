Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, 4 nouveaux costumes ajoutés gratuitement

Depuis son lancement en juillet 2019, Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order est régulièrement mis à jour, que ce soit pour y ajouter le contenu de ses extensions payantes (Marvel Knights: Curse of the Vampire, X-Men: Rise of the Phoenix et prochainement Fantastic Four: Shadow of Doom) ou tout simplement des costumes alternatifs pour son casting.

Comme annoncé par Nintendo, ce sont quatre nouvelles skins qui ont été ajoutées gratuitement avec la mise à jour 3.0.1 :

Pour l'anecdote, un visuel de ces tenues avait fuité, indiquant qu'ils auraient pu être disponibles dès le 23 décembre dernier. Le prochain (et dernier ?) ajout de contenu pour Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order est prévu au printemps avec le troisième DLC du Pass d'Extension, reste à voir si quelques costumes seront ajoutés d'ici là.

