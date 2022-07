Matchpoint – Tennis Championships : Benoît Paire montre son plus beau revers dans la bande-annonce de lancement

Le très prolifique studio australien Torus Games vient de lancer aujourd'hui Matchpoint – Tennis Championships, un nouveau jeu de sport avec une raquette édité par Kalypso Media. Le titre s'offre bien évidemment une bande-annonce de lancement, avec plusieurs stars du tennis mondial.

Matchpoint – Tennis Championships permettra en effet de jouer contre des amis, mais aussi 16 joueurs internationaux, à savoir Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Garbiñe Muguruza, Andrey Rublev, Casper Ruud, Hubert Hurkaczs, Nick Kyrgios, Benoît Paire, Heather Watson, Hugo Gaston, Madison Keys, Victoria Azarenka, Taylor Fritz et Pablo Carreño Busta. Si vous optez pour la Legends Edition, Tim Henman et Tommy Haas seront également de la partie. Le titre se présente comme une simulation de tennis, comme le rappelle l'éditeur :

Matchpoint – Tennis Championships propose une expérience de jeu immersive et dynamique à travers son mode carrière, son système unique de rivalité, une physique réaliste pour les balles et un mode multijoueur avancé. Choisir le bon coach est essentiel afin d'avoir le meilleur style de jeu. De plus, la stratégie et la prise de décision sont deux éléments cruciaux pour devenir le prochain champion du tennis.