Megaton Musashi : bande-annonce avec du gameplay et enfin des plateformes pour le RPG robotique de Level-5

Après Yo-kai Watch et Inazuma Eleven, Level-5 veut lancer une nouvelle franchise cross-média qui fera vibrer petits et grands avec un anime et des jeux vidéo. Elle s'appelle Megaton Musashi, et devait être lancée avec des expériences sur 3DS et mobiles, comme évoqué lors de son annonce en 2016.

Le projet a cependant mis du temps à se concrétiser, et a beaucoup évolué dans les coulisses. Il est revenu en force l'année dernière avec une bande-annonce à la Jump Festa, pour faire le point sur son univers, entre invasion extraterrestre, mechas et drame scolaire. Level-5 affectionne visiblement beaucoup le salon, car il nous montre à nouveau Megaton Musashi en vidéo à l'occasion de l'édition du week-end prochain.

Le trailer met en lumière les trois héros principaux, et surtout du gameplay avec les mechas qu'ils dirigent, pour des séquences d'Action-RPG où nous serons à même de personnaliser nos robots avec un tas de pièces différentes. La grande annonce, c'est tout de même celle des plateformes qui accueilleront officiellement cette version retravaillée de Megaton Musashi, désormais prévu sur PS4, Switch, et toujours sur iOS et Android, sans période de sortie officielle pour le moment.

Megaton Musashi sera d'ailleurs jouable à la Jump Festa 2020 des 20 et 21 décembre prochains.