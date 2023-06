Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 24) : Zelda reprend déjà son trône

La semaine commence comme toujours avec le classement hebdomadaire des jeux vidéo les plus vendus en France, partagé par le S.E.L.L.. Et les choses reprennent leur cours, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom récupère sa première place, il n'aura pas quitté le trône plus d'une semaine.

Sur la seconde marche du podium, c'est F1 23 sur PS5 qui fait un très bon départ, tandis que Diablo IV n'est pas loin, en troisième position. Mais F1 23 est aussi là, à la quatrième place sur PS4, tandis que Mario Kart 8 Deluxe repointe le bout de son nez dans ce Top 5 de la semaine.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 12 au 17 juin 2023 :