Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 3) : un gorille en tête et une grosse absence remarquée

Nous sommes lundi, nous avons donc rendez-vous avec le S.E.L.L. pour découvrir les meilleures ventes de jeux vidéo en France, dans leurs versions physiques. Grosse surprise, EA SPORTS FC 25 n'est même plus dans le Top 5, lui qui occupait la première place la semaine dernière, ce qui ne va pas arranger les affaires d'Electronic Arts. Et une nouveauté s'invite à la première place.

Donkey Kong Country Returns HD arrive directement en tête des ventes, suivi par Super Mario Party Jamboree et Mario Kart 8 Deluxe sur le podium. Call of Duty: Black Ops 6 est toujours dans le coin, en quatrième position, tandis que Nintendo Switch Sports conserve sa cinquième et dernière place.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 13 au 18 janvier 2025 :