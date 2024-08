Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 33) : Luigi perd la tête

Le S.E.L.L. est de retour, comme en chaque début de semaine, pour dévoiler le classement des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours. Comme d'habitude, ce sont les jeux Nintendo Switch qui dominent le Top 5, mais c'est un titre presque aussi vieux que la console qui se retrouve en tête des ventes.

Mario Kart 8 Deluxe remonte sur la plus haute marche du podium, tandis que Luigi's Mansion 2 HD tombe en seconde position. En troisième place, nous retrouvons Super Mario Bros. Wonder et c'est Animal Crossing: New Horizons et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom qui complètent ce classement de la semaine.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 12 au 16 août 2024 :