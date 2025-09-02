Actualité
Mario Kart World mode Balade 17 17 04 2025

Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 34) : Mario Kart encore devant tout le monde

Source: SELL

Le Top 5 ne diffère pas beaucoup de la semaine dernière, mais deux jeux se battent pour la deuxième et troisième place.

Le Top 5 des jeux les plus vendus en France, semaine 34

Comme toutes les semaines, nous avons rendez-vous avec le S.E.L.L. pour découvrir le Top 5 des jeux vidéo les plus vendus en France, en éditions physiques. Nous retrouvons exactement les cinq mêmes jeux que la semaine dernière, mais Mafia 4 recule tout doucement, se retrouvant sur la plus petite marche du podium.

Meilleures ventes jeux vidéo france sell semaine 34 2025

Mario Kart Word est en tête des ventes, suivi par Donkey Kong Bananza, tandis que Mafia: The Old Country se retrouve en troisième place. Nous retrouvons ensuite Mario Kart 8 Deluxe en quatrième place et Minecraft: Nintendo Switch Edition en cinquième et dernière position.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 18 au 23 août 2025 :

1 - Mario Kart World (Switch 2)

 Mario Kart World CameraPlay 05 17 04 2025
TEST Mario Kart World : la valeur sûre de la Switch 2

2 - Donkey Kong Bananza (Switch 2)

 Donkey Kong Bananza 23 18 06 2025
TEST Donkey Kong Bananza : l’art de la destruction

3 - Mafia: The Old Country (PS5)

 Mafia The Old Country 01 08 05 2025
TEST Mafia: The Old Country, la Sicile en habits de gangster

4 - Mario Kart 8 Deluxe (Switch 1)

 Mario Kart 8 Deluxe Pass Circuits additionnels vague 2 24 28 07 2022
TEST - Mario Kart 8 Deluxe : que vaut cette version Nintendo Switch ?

5 - Minecraft: Nintendo Switch Edition (Switch 1)

 Minecraft Nintendo Switch Edition mario images
