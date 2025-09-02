Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 34) : Mario Kart encore devant tout le monde

Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 34) : Mario Kart encore devant tout le mondepar Amaury M.
Le Top 5 ne diffère pas beaucoup de la semaine dernière, mais deux jeux se battent pour la deuxième et troisième place.
Le Top 5 des jeux les plus vendus en France, semaine 34
Comme toutes les semaines, nous avons rendez-vous avec le S.E.L.L. pour découvrir le Top 5 des jeux vidéo les plus vendus en France, en éditions physiques. Nous retrouvons exactement les cinq mêmes jeux que la semaine dernière, mais Mafia 4 recule tout doucement, se retrouvant sur la plus petite marche du podium.
Mario Kart Word est en tête des ventes, suivi par Donkey Kong Bananza, tandis que Mafia: The Old Country se retrouve en troisième place. Nous retrouvons ensuite Mario Kart 8 Deluxe en quatrième place et Minecraft: Nintendo Switch Edition en cinquième et dernière position.
Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 18 au 23 août 2025 :
1 - Mario Kart World (Switch 2)
|
2 - Donkey Kong Bananza (Switch 2)
|
3 - Mafia: The Old Country (PS5)
|
4 - Mario Kart 8 Deluxe (Switch 1)
|
5 - Minecraft: Nintendo Switch Edition (Switch 1)
|
