Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 34) : Mario Kart encore devant tout le monde

Le Top 5 des jeux les plus vendus en France, semaine 34





Comme toutes les semaines, nous avons rendez-vous avec le S.E.L.L. pour découvrir le Top 5 des jeux vidéo les plus vendus en France, en éditions physiques. Nous retrouvons exactement les cinq mêmes jeux que la semaine dernière, mais Mafia 4 recule tout doucement, se retrouvant sur la plus petite marche du podium.

Mario Kart Word est en tête des ventes, suivi par Donkey Kong Bananza, tandis que Mafia: The Old Country se retrouve en troisième place. Nous retrouvons ensuite Mario Kart 8 Deluxe en quatrième place et Minecraft: Nintendo Switch Edition en cinquième et dernière position.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 18 au 23 août 2025 :