Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 37) : tout le monde veut son Borderlands 4

Le Top 5 des jeux les plus vendus en France, semaine 37





Comme toutes les semaines, nous avons rendez-vous avec le S.E.L.L. pour découvrir le Top 5 des jeux vidéo les plus vendus en France, en éditions physiques. Cette fois, le quatrième volet principal d'une franchise culte s'invite à la fête, même dans son édition physique sur Xbox Series X, ce qui est suffisamment rare pour être souligné.

Borderlands 4 est en tête des ventes cette semaine, dans son édition PS5, il est accompagné par Mario Kart World et NBA 2K26 sur le podium. Mais nous retrouvons encore Borderlands 4 en quatrième place, dans son édition Xbox Series X, tandis que la Deluxe Edition pour PS5 est en cinquième et dernière position.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 8 au 13 septembre 2025 :