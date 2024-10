Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 42) : enfin une exclu Switch en première place

Le S.E.L.L. a sans doute pris un peu de repos après la Paris Games Week 2024 et dévoile avec un poil de retard le classement des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours. Les choses rentrent dans l'ordre avec l'arrivée sur la plus haute marche du podium d'une nouvelle exclusivité Nintendo Switch.

Super Mario Party Jamboree se hisse directement en tête des ventes, il est suivi par DRAGON BALL: Sparking! ZERO! et EA SPORTS FC 25, sur PlayStation 5 et dans sa version PS4. Enfin, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom s'accroche encore et toujours à sa cinquième place.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 14 au 18 octobre 2024 :