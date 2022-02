Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 5) : des Pokémon, des zombies et Mario

Comme tous les lundis, le S.E.L.L. dévoile le classement des jeux vidéo qui se sont le mieux vendus en France, en versions physiques. Et les nouvelles sorties vidéoludiques sont présentes, même si Légendes Pokémon : Arceus est toujours en tête de classement, il est suivi par un gros jeu avec des morts-vivants.

Eh oui, Dying Light 2 Stay Human se hisse directement à la deuxième place du podium dans sa version PS5, et à la troisième place sur PlayStation 4. Le reste du classement est plus classique, avec les incontournables Mario Kart 8 Deluxe et Mario Party Superstars, sur Switch évidemment.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 31 janvier au 5 février 2022 :