Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 50) : des jeux Switch et PS4 en vue !

Vous le savez depuis le temps, chaque lundi, nous nous attardons sur les productions qui ont su vous faire craquer. Quoi de neuf dans les parages pour la semaine 50 ? Des jeux Switch et PS4. Ainsi, Luigi's Mansion 3, Pokémon Épée et Mario Kart 8 Deluxe ne bougent pas d'un poil et conservent la première, deuxième et troisième place.

FIFA 20 s'invite à la fête et capture la quatrième position. Call of Duty: Modern Warfare, lui, est cinquième.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 9 au 13 décembre 2019 :