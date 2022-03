Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 8) : le Cercle d'Elden attire les joueurs courageux

Nous sommes lundi, le S.E.L.L. partage son classement hebdomadaire des jeux vidéo les plus vendus en France récemment et un titre fait beaucoup parler de lui : Elden Ring. Le jeu d'aventure et d'action en open world de FromSoftware fait un véritable carton, il se hisse directement à la première place sur PS5 et même à la troisième position sur PS4 dans sa Launch Edition.

Légendes Pokémon : Arceus n'est pas bien loin, il est sur la seconde place du podium, tandis qu'Horizon Forbidden West, pourtant présent un peu partout la semaine dernière, est déjà relégué aux quatrième et cinquième places selon la console.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 21 au 26 février 2022 :