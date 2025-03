Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 9) : Monster Hunter Wilds écrase tout sur son passage

Comme tous les lundis, le S.E.L.L. démarre la semaine en dévoilant le classement des jeux vidéo les plus vendus en France, en édition physique. Après une semaine très calme qui a permis à EA SPORTS FC 25 d'occuper deux places du Top 5, un énorme jeu débarque et s'impose sur les plus hautes marches du podium.

Sans surprise (les chiffres sont énormes), Monster Hunter Wilds est en tête des ventes, dans sa version PlayStation 5, tandis que la version Xbox Series X est en seconde position. Le reste du classement est composé d'exclusivités Switch avec d'abord Super Mario Party Jamboree sur la plus petite marche du podium, suivi de Mario Kart 8 Deluxe en quatrième place et Donkey Kong Country Returns HD en cinquième et dernière position.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 24 février au 1er mars 2025 :