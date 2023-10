Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 39) : le foot !

Le S.E.L.L. a un peu tardé à dévoiler le classement hebdomadaire des jeux vidéo les plus vendus en France ces derniers jours, il a peut-être été perturbé par une information étonnante : The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom n'est cette semaine pas dans le Top 5 ! Non, c'est le mastodonte annuel de la simulation footballistique qui prend quasiment toute la place.

EA Sports FC 24 est en tête des ventes, il occupe toutes les marches du podium et même la quatrième place dans ses versions PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/One et Nintendo Switch. Carton plein pour le successeur des FIFA, tandis que Mario Kart 8 Deluxe est l'unique autre jeu du Top 5 cette semaine.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 25 au 30 septembre 2023 :