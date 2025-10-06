Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 39) : Silent Hill se perd au milieu des footballeurs

Le Top 5 des jeux les plus vendus en France, semaine 39





Comme toutes les semaines, nous avons rendez-vous avec le S.E.L.L. pour découvrir le Top 5 des jeux vidéo les plus vendus en France, en éditions physiques. Une semaine marquée par la sortie d'un jeu de football attendu par des millions de fans et qui occupe quasiment toutes les places de ce classement.

EA SPORTS FC 26 fait une entrée fracassante et se hisse en tête des ventes dans sa version PlayStation 5. Mais nous retrouvons également le jeu de foot en deuxième, quatrième et cinquième places, dans ses versions PS4, Xbox Series X/One et Nintendo Switch 1. Sur la troisième marche du podium, Silent Hill f arrive à se démarquer, le jeu d'horreur japonais a lui aussi droit à un lancement réussi, dans une moindre mesure.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 22 au 27 septembre 2025 :