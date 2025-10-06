Actualité
EA SPORTS FC 26 04

Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 39) : Silent Hill se perd au milieu des footballeurs

Source: SELL

Un seul jeu arrive à s’immiscer entre deux exemplaires de FC 26. Le survival-horror de Konami se démarque, mais le jeu de foot d'EA Games domine largement le Top 5.

Le Top 5 des jeux les plus vendus en France, semaine 39

Comme toutes les semaines, nous avons rendez-vous avec le S.E.L.L. pour découvrir le Top 5 des jeux vidéo les plus vendus en France, en éditions physiques. Une semaine marquée par la sortie d'un jeu de football attendu par des millions de fans et qui occupe quasiment toutes les places de ce classement.

Meilleures ventes jeux vidéo France semaine 39 2025 SELL

EA SPORTS FC 26 fait une entrée fracassante et se hisse en tête des ventes dans sa version PlayStation 5. Mais nous retrouvons également le jeu de foot en deuxième, quatrième et cinquième places, dans ses versions PS4, Xbox Series X/One et Nintendo Switch 1. Sur la troisième marche du podium, Silent Hill f arrive à se démarquer, le jeu d'horreur japonais a lui aussi droit à un lancement réussi, dans une moindre mesure. 

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 22 au 27 septembre 2025 :

1 - EA SPORTS FC 26 (PS5)

 ea sports fc 26

2 - EA SPORTS FC 26 (PS4)

 EA SPORTS FC26 Icons Zlatan Lores Clean 16x9

3 - Silent Hill f - Day One Edition (PS5)

 Silent Hill f Screenshot gameplay06
TEST Silent Hill f : l’horreur psychologique prend racine au Japon

4 - EA SPORTS FC 26 (Xbox One/Series X)

 EA SPORTS FC 26 03

5 - EA SPORTS FC 26 (Switch 1)

 EA SPORTS FC 26 01
