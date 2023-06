Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 22) : même Street Fighter 6 ne bat pas Zelda

Entre deux conférences vidéoludiques, il ne faut pas non plus oublier que les jeux vidéo se vendent, et le S.E.L.L. est là pour nous le rappeler. Comme chaque lundi, nous avons droit à la liste des titres les plus vendus en France ces derniers jours, et même si un gros jeu vient de débarquer, c'est toujours The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom qui est en tête des ventes.

Le petit nouveau Street Fighter 6 n'est qu'en deuxième position, dans sa version PS5, et c'est Mario Kart 8 Deluxe qui complète le podium. Les deux autres titres sont aussi souvent là ces dernières semaines, il s'agit de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard sur PS4 et de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 29 mai au 3 juin 2023 :