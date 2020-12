Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 48) : même Zelda ne peut pas résister face à Animal Crossing

Si les nouveaux gros jeux arrivent souvent à se hisser au sommet des ventes la semaine de leur sortie, rares sont ceux qui arrivent à tenir sur la durée face aux incontournables de l'année. C'est encore le cas en semaine 48 en France pour les ventes en physique. Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau avait réussi à rafler le top 1 pour son lancement, mais il a déjà été rétrogradé en troisième position quelques jours plus tard. C'est sans surprise Animal Crossing: New Horizons qui récupère le trône, suivi par la version PS4 de Call of Duty: Black Ops Cold War. Résistants, Assassin's Creed Valhalla et FIFA 21 clôturent le top 5, également avec leurs éditions PlayStation 4.

À l'approche des fêtes, nous avons visiblement les succès de la fin d'année sous le nez, sachant tout de même que Cyberpunk 2077 va bientôt venir chambouler le classement.



Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 23 au 28 novembre 2020