Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 47) : le nouveau Hyrule Warriors fait un massacre

La semaine dernière, le S.E.L.L. nous dévoilait qu'Assassin's Creed Valhalla et Call of Duty: Black Ops Cold War avaient su s'imposer comme des jeux incontournables, sur PS4 comme sur Xbox Series X et S. Mais un nouveau titre fait cette semaine son apparition dans le classement, une exclusivité Switch.

Eh oui, Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau terrasse ses adversaires et s'empare directement de la tête du podium, il est quand même suivi de près par les jeux d'Ubisoft et Activision, tandis qu'Animal Crossing: New Horizons s'accroche à la quatrième place. Enfin, la version PS5 de Call of Duty: Black Ops Cold War termine ce classement hebdomadaire.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 16 au 21 novembre 2020 :