Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 46) : les Vikings s'emparent du trône

La seconde semaine de novembre a été riche en nouveautés vidéoludiques, et cela se ressent sur le classement hebdomadaire partagé par le S.E.L.L.. FIFA 21 est totalement éjecté du Top 5 des jeux les plus vendus en France, et c'est Assassin's Creed Valhalla qui s'empare de la première place, dans sa version PS4.

Call of Duty: Black Ops Cold War est juste derrière, toujours sur la console de Sony, et ce sont les versions Xbox Series X et S de ces deux titres qui suivent. Mais Animal Crossing: New Horizons ne lâche pas le morceau, il reste quand même dans le classement, à la dernière place.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 9 au 14 novembre 2020 :