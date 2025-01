Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 52) : Mario reprend la tête pour terminer l'année 2024

Cette fois, c'est bel et bien la dernière pour le S.E.L.L., du moins pour l'année 2024. Le syndicat des éditeurs dévoile le classement des jeux vidéo les plus vendus en France durant la dernière semaine de l'année 2024, avec évidemment très peu de changements par rapport au classement précédent. Le 1er et le 2nd inversent simplement leurs places.

Super Mario Party Jamboree se hisse donc en tête des ventes pour cette 52e semaine, suivi par Call of Duty: Black Ops 6 en seconde position, tandis que Mario Kart 8 Deluxe complète le podium. En quatrième place, nous retrouvons EA SPORTS FC 25, tandis que Nintendo Switch Sports est toujours en cinquième et dernière position.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 23 au 28 décembre 2024 :