Memoriapolis : l'ambitieux city builder français lancé en vidéo

Le studio indépendant français 5PM Studio vient de lancer cette semaine Memoriapolis, un city builder dans la veine des SimCity et Cities: Skylines qui aura la particularité de s'inspirer des Civilization en nous plongeant dans quatre époques bien différentes, de l'Antiquité au Siècle des Lumières en passant par le Moyen Âge et la Renaissance.

Memoriapolis n'est pour l'instant disponible qu'en Early Access, sur PC, via Steam, et seules les périodes de l'Antiquité et le Moyen Âge sont disponibles, les deux autres arriveront avec la version complète en 2025. Voici une présentation et les points clés du jeu :

Memoriapolis vous invite à construire une ville de l'Antiquité au Siècle des Lumières. Choisissez votre culture, gérez vos ressources, affrontez les événements historiques, construisez des « merveilles » pour atteindre le statut de capitale des capitales et laissez votre empreinte dans l'histoire ! De l'Antiquité au Siècle des Lumières : posez les fondations de votre ville, vivez les moments critiques de l'histoire et transformez votre ville en « Capitale des Capitales » !

Chaque époque introduit ses propres mécanismes de jeu, présentant un ensemble distinct d'opportunités et de défis que la dynastie du joueur doit relever.

Les traces d'un âge peuvent être intégrées dans le suivant

Plus besoin de se préoccuper de tracer des routes !

Grâce à notre algorithme unique, supervisé par un urbaniste, vous pouvez créer la ville la plus réaliste que vous ayez jamais vue dans un jeu vidéo !

Quartiers, factions, transitions d'âge... Vos choix façonneront l'avenir de votre ville !

Vos habitants auront des besoins et des attentes. Comptez sur des bâtiments tels que des fermes, des camps de coupe et des carrières pour assurer la subsistance de vos pionniers.

Utilisez votre créativité et vos talents de stratège pour gérer des centres administratifs et politiques afin d'interagir avec votre population.

Prenez le Senatus par exemple : une fois construit, vous pouvez proposer et financer des décrets, qui auront un impact sur votre ville pendant de courtes périodes !

Affrontez des événements historiques tels que la peste noire et gérez des événements internes tels que des émeutes et des grèves qui pourraient vous faire perdre la partie !

Construisez des merveilles telles que la grande bibliothèque d'Alexandrie, le château de Windsor, la tour penchée de Pise, le château de Versailles et bien plus encore pour montrer votre richesse et votre puissance à travers les âges !

La culture que vous choisirez aura un impact sur votre ville et offrira une grande possibilité de rejouer. Choisirez vous d'être un artisan, l'influence d'un politicien, l'esprit d'un philosophe ou quelque chose d'autre ?

