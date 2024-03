Worshippers of Cthulhu : un city builder tentaculaire annoncé en vidéo

Si la plupart des jeux vidéo permettant de construire et gérer sa ville optent pour un contexte réaliste, qu'il soit moderne ou ancien, Crazy Goat Games va à l'encontre de cette tendance avec son prochain jeu. Worshippers of Cthulhu s'inspirera du Mythe de Cthulhu imaginé par l'auteur H.P. Lovecraft.

En plus de construire leur ville, les joueurs devront surtout gérer le Culte de Cthulhu, s'occuper des adeptes, accomplir des rituels et même déchaîner certaines horreurs cosmiques, la bande-annonce ci-dessus donne le ton et voici une présentation de Worshippers of Cthulhu :

L'unique chemin valant la peine d'être : Vous n’êtes pas un présage de destruction, mais plutôt un héraut de la renaissance cosmique. Votre objectif n’est pas de semer le chaos, mais d’accepter l’évolution inévitable qui nous attend tous.

L’humanité est insignifiante, pitoyable et minuscule. Notre existence n'est qu'un murmure dans les vents cosmiques, et ce n'est qu'en réveillant Cthulhu que nous pourrons transcender notre petite existence.

En un seul acte, vous pouvez ébranler les fondations de l’univers.

Réveillez Cthulhu, car dans son éveil se trouve le catalyseur d'une série d'événements qui remodèlera l'univers et créera un nouvel ordre cosmique.

Le chemin sera semé d’embûches, et il sera le seul valant la peine d’être emprunté. Forgez-vous un destin qui transcende le commun des mortels ! Dirigez le culte : Apprenez à diriger un culte, et laissez vos décisions façonner le destin de chaque adepte : décidez s'ils doivent travailler, conquérir ou dédier leur vie à d'obscurs rituels. Gérez les subtilités quotidiennes des affaires du culte, de la proclamation de dogmes à l'annonce de célébrations en passant par le dialogue avec des serviteurs dévoués. Tous ces efforts convergent vers un objectif unique : éveiller votre dieu. Construisez une ville : Seul un culte incroyable peut réaliser l’exploit extraordinaire d’éveiller le Grand Ancien, et Cthulhu ne répond qu'à l'excellence. Établissez et développez des villes sur plusieurs îles, en veillant non seulement à ce qu'elles soutiennent vos adeptes, mais également qu'elles prospèrent, connectées à la divinité éveillée. Supervisez habilement les chaînes de production, gérez votre main-d’œuvre et parcourez des ruines périlleuses qui occupent un espace précieux. Réalisez des rituels obscurs : Entrez dans le royaume mystique en vous engageant avec le Grand Ancien Dagon et d'autres entités lovecraftiennes à travers des rituels complexes. Ces cérémonies débloquent des connaissances obscures et vous accordent des bénédictions surnaturelles. Utilisez ces bénédictions pour améliorer votre pouvoir et agrandir votre ville, tout en approfondissant les forces mystérieuses qui vous entourent. Conquérez les non-croyants : Dans ce vaste récit lovecraftien, découvrez que vous faites partie d’un monde beaucoup plus vaste. Les non-croyants constituent une source précieuse de terres, de ressources et de main d’œuvre. Choisissez de les conquérir, de les piller, de les sacrifier ou de les convertir en fonction de votre stratégie, façonnant ainsi votre destin. Plongez-vous dans le royaume de Lovecraft : Débutez votre voyage avec une connaissance limitée du monde environnant, et percez progressivement les mystères du royaume surnaturel. Plongez-vous dans une atmosphère étrange créée dans le langage et le style d'écriture uniques de Lovecraft.

Worshippers of Cthulhu est attendu en Early Access sur PC au deuxième ou troisième trimestre 2024, il devrait sortir en version finale au premier trimestre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.