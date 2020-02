Metro Exodus aussi sur GOG.com ? Deep Silver répond

Un an après sa sortie sur PC exclusivement via l'Epic Games Store, Metro Exodus va enfin arriver sur Steam. Le titre avait pour rappel quitté la plateforme de Valve deux semaines avant son lancement, même si les joueurs l'ayant précommandé ont pu en profiter sur Steam.

Mais dans quelques jours, tout le monde pourra acheter Metro Exodus sur Steam, mais quid de la troisième plateforme majeure sur PC, GOG.com ? Eh bien, ce ne sera pas pour tout de suite, comme l'a indiqué l'éditeur Deep Silver. Ce dernier a déclaré :

Nous n'avons aucun projet pour lancer Metro Exodus sur GOG.com dans un futur immédiat.

Pour rappel, la plateforme de CD Projekt propose des jeux sans DRM, et donc faciles à pirater par les petits filous sur la Toile. Deep Silver et 4A Games veulent sans doute d'abord assurer les ventes de Metro Exodus sur Steam, mais tout espoir n'est pas perdu. Metro Redux, avec les opus 2033 et Last Light, sont disponibles sur GOG.com, Metro Exodus pourrait débarquer sur la plateforme plus tard.

