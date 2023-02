Metroid Prime Remastered : les développeurs du jeu original frustrés de ne pas être crédités

Alors que les fans attendent des nouvelles de Metroid Prime 4 depuis des années, Nintendo a dévoilé lors de son Direct de la semaine dernière Metroid Prime Remastered, version modernisée du jeu GameCube. Un titre lancé dans la foulée sur l'eShop, pour lequel les joueurs sont ravis de retrouver Samus Aran, mais les anciens développeurs expriment leur mécontentement.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs développeurs ayant travaillé sur le Metroid Prime de 2002 se disent frustrés de ne pas être crédités au générique de Metroid Prime Remastered. Zoid Kirsch précise ainsi que, même si le travail effectué sur le remaster est impressionnant, les anciens développeurs méritaient mieux qu'un simple carton indiquant : « Basé sur le travail de l'équipe de développement de Metroid Prime (version originale Nintendo GameCube et Wii) ». Jack Mathews va plus loin et parle de « parodie », affirmant que le code et le travail de plusieurs amis a été conservé dans ce remaster, qui ne sont donc pas mentionnés au générique.

Pour rappel, Metroid Dread avait subi les mêmes foudres, il s'agissait ici d'un titre inédit développé par MercurySteam dans lequel des artistes et animateurs n'ont pas été crédités. Et plus récemment, c'est Striking Distance Studios (The Callisto Protocol) qui avait oublié des développeurs au générique, sous fond de sale ambiance en interne.

Metroid Prime Remastered est actuellement disponible uniquement sur l'eShop des Nintendo Switch, mais une version physique est attendue le 3 mars prochain, vous pouvez la précommander contre 39,99 € à la Fnac.