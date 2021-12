Micromania sanctionné pour « pratiques commerciales trompeuses », aie…

Je n'ai aucune sympathie envers eux sur ce coup.

Ça fait des années et des années qu'ils jouent sur cette garantie que n'importe qui connaissant un peu ses droits sait froduleuse.

Avec des vendeurs qui mentent ouvertement aux client au sujet de la garantie légale de base, qui s'amuse à jouer sur la peur ou engueulé presque le client pour les tromper et la vendre a tout va.

Il fallait que ça tombe a un moment, c'est maintenant le retour de bâton pour eux.



Mais je me doute que ça risque d'avoir un certain impact sur la société qui n'est déjà plus en grande forme. Mais est ce que ça le dedouane de ne pas être en ordre? Non.