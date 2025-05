MindsEye présente son gameplay très GTA-like, ses multiples expériences de jeu et sa roadmap de contenu prévue pour 2025

Après s'être séparé en mauvais termes avec Rockstar Games, Leslie Benzies a fondé son propre studio, Build A Rocket Boy, et a visiblement eu la folie des grandeurs puisqu'en guise de premier projet, il a dévoilé EVERYWHERE, une plateforme façon métavers voulant se la jouer Fortnite ou Roblox. Si le projet semble se poursuivre avec l'aspect communautaire mis en avant, c'est au travers d'un véritable premier jeu que l'expérience va être amenée auprès du public, baptisé MindsEye. En octobre dernier, nous apprenions que IOI Partners allait prendre en charge son édition, sans que ne soit évoqué EVERYWHERE. Le State of Play de février avait tout de même permis de mettre en lumière cette aventure rappelant les GTA, mais qui initialement prendra la forme d'une campagne narrative linéaire, ce que ne mettait pas forcément en avant les diverses vidéos même lors de l'annonce de sa date de sortie. À deux semaines de son lancement, il était donc temps d'enfin en montrer davantage, ce qu'est venue faire une longue bande-annonce :

Cette vidéo du jour nous présente donc longuement MindsEye et son univers fictif futuriste, avec pour commencer sa ville de Redrock qui n'est pas sans rappeler Las Vegas, la salle de spectacle Sphere incluse, et son protagoniste Jacob Diaz. Suite aux fuites, les courts teaser de gameplay en question avaient été mis en ligne, à retrouver en page suivante avec des séquences introduisant les personnages principaux. Nous en voyons cette fois un peu plus et son ADN est clairement repris des GTA, mais avec quelques petits trucs en plus comme cette séquence de massage cardiaque sous forme de QTE et même l'installation d'un satellite dans l'espace. L'implant donnant son nom au jeu permettra lui de contrôler un drone, de quoi plaire aux fans de Watch Dogs. Nous relevons toutefois un détail un peu perturbant, mais qui peut être lié à la nature de la vidéo, à savoir que les ennemis semblent très faciles à éliminer bien qu'en surnombre face à Jacob.

Là où cela devient particulièrement intéressant, c'est dans la manière dont le studio compte proposer du contenu supplémentaire. En passant par un portail directement en jeu ou via le menu, nous aurons accès à diverses expériences, dont le monde ouvert, qui ne devrait donc pas pouvoir être exploré à notre guise au cours de l'intrigue. C'est d'ailleurs avec un personnage personnalisé et non pas aux commandes de Jacob que nous arpenterons Redrock au travers de Play.MindsEye.

Les joueurs sur PC pourront quant à eux créer des missions à l'aide d'outils de développement en jeu, constituant une troisième expérience nommée Build.MindsEye. Les développeurs travaillent à rendre la fonctionnalité disponible sur consoles, mais il faudra donc patienter. Ce n'est certes pas ce qui motivera l'achat en priorité, mais il aurait sans doute été bon de proposer le même contenu pour tous dès le lancement.

Nous sommes plus qu'enthousiastes à l'idée de présenter MindsEye aux joueurs du monde entier. Notre équipe a consacré près de dix ans de passion et de dévouement à la création de MindsEye et de son système de création de jeux, afin d'offrir aux joueurs une campagne narrative inoubliable tout en leur permettant de concevoir leurs propres expériences de classe mondiale. Des mises à jour continues et du nouveau contenu venant de notre studio garantissent que MindsEye soit une aventure sans fin. - Leslie Benzies, fondateur et directeur de jeu chez Build A Rocket Boy

Enfin, la vidéo s'achève sur une roadmap de contenus qui fera évoluer MindsEye au fil de l'année, un pari là encore assez audacieux pour le premier jeu d'un studio. L'édition Deluxe donnera accès à un Premium Pass qui là encore permettra d'obtenir des nouveautés sur la durée.

Au lancement Contenu gratuit Déplacement libre en monde ouvert.

Missions Play.MindsEye :

Mode Horde : Destruction Site Shootout ;



Mission de combat : Honor Amongst Thieves ;



Mission de combat : Friendly Fire ;



Courses :



Quick Silva ;





Rattlesnake ;





Moonlight Mile ;





Turbulance ;





Highway Havoc ;





Tickets, Please.



Courses avec points de passage :



Craz-Eye Taxi ;





Just Deserts ;





Suburban Burnout ;





Rubble & Rock ;





Winging it ;





Crosstown Trafic.



Courses de drone :



Garden Party ;





Deconstruction ;





Chase the Sun. Contenu payant Mission du mode Horde : Attack the Block.

Pack exotique :

Skin de drone DC 2 ;



Skin de véhicule Silva ;



Skin de veste pour Jacob. Post-lancement Contenu gratuit Été Collaboration spéciale.

Mises à jour de la communauté.

Nouvelles missions. Automne Nouveaux modes de jeu solo.

Multijoueur.

Nouvelles missions. Hiver Collaboration spéciale.

Mises à jour pour le déplacement libre en monde ouvert.

Nouvelles missions :

Major Adventure ;



Starstream Universe. Contenu payant À chaque saison Missions additionnelles.

Nouveau pack.

Vous pouvez retrouver en page 3 quelques visuels supplémentaires. MindsEye est pour rappel attendu le 10 juin prochain sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Games Store). Une édition physique sera disponible et peut être précommandée au prix de 59,99 € sur Amazon et à la Fnac.