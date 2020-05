Minecraft : petit retour sur les fonctionnalités et les éditions disponibles

Minecraft est une franchise qui charme au fil du temps et des générations. Et pour cause, les joueurs peuvent créer des univers totalement décalés et les partager avec la communauté. En mars dernier, nos mirettes ont pu se poser sur quelques captures du jeu utilisant la technologie RTX. Bref, la licence ne cesse d'évoluer. Il existe énormément d'édition, pour certains, il est dur de s'y retrouver... Chose à prendre en compte, il est possible pour diverses éditions d'héberger son propre serveur Minecraft.

Comme le précise le site officiel :

Partagez votre monde avec vos amis et des joueurs du monde entier. Hébergez votre propre serveur de jeu multijoueur. Rejoignez des serveurs gérés par d’autres joueurs depuis votre appareil mobile ou votre PC.

Voici donc les titres Minecraft disponibles :

Jouez-vous encore à Minecraft ? N'hésitez pas à partager vos créations dans les commentaires de cet article.