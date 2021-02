Minute of Islands : une charmante production mêlant puzzle et plateforme a trouvé sa date de sortie sur consoles et PC

À l’occasion du festival des jeux Steam, pléthore de titres seront disponibles à l’essai et c’est notamment le cas pour Minutes of Islands. Dans ce jeu de puzzle et de plateforme indépendant développé par Studio Fizbin, la jeune mécanicienne Mo vit paisiblement sur un archipel avec sa famille, mais elle fait une terrible découverte. En effet, de très anciennes machines construites par des géants sont en train de tomber en panne. Ces dernières sont vitales pour la sécurité de l'archipel.

Mo devra alors se servir d’un outil, l’Omni Switch, afin de résoudre les nombreuses énigmes qui l’attendent en plus de réparer les différentes machines. Toutefois, il semblerait que les îles renferment de sombres secrets que vous devrez mettre en lumière. Comme évoqué précédemment, la démo de Minutes of Islands est disponible gratuitement sur Steam, du 3 au 9 février. Minutes of Islands est attendu sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC / Mac via Steam et GOG le 18 mars prochain.

