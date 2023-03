MISE A JOUR PS5 : le firmware 7.01 disponible

La PlayStation 5 a accueilli la semaine dernière l'une des plus grosses mises à jour de son histoire, passant la console en version 23.01-07.00.00 (7.00 pour les intimes). Elle introduisait notamment la compatibilité avec le chat vocal de Discord, une fonctionnalité qui est arrivée avec un bug de déconnexion automatique vite détecté et corrigé par Sony Interactive Entertainment. Le constructeur a décidé de ne pas traîner et déploie déjà une nouvelle version du logiciel système pour patcher le problème.

Le firmware 23.01-07.01.00 (ou 7.01 en abrégé) est téléchargeable depuis ce matin, avec un changelog forcément très court, ce qui ne change pas le fait qu'il faut obligatoirement l'installer pour profiter des fonctionnalités en ligne.

Version : 23.01-07.01.00 Nous avons corrigé un problème qui entraînait la déconnexion du chat vocal via Discord.

