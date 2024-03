MONOPOLY GO! : Scopely est passé à la première place, dépassant Tencent, la folie !

MONOPOLY GO! est en ce moment le roi des jeux mobiles. Dans un paysage où attirer les joueurs devient de plus en plus coûteux, de nombreux développeurs et éditeurs se tournent vers l’attrait de masse des propriétés intellectuelles. Ici, nous nous pencherons sur les performances des meilleures licences, les types de médias, et quelques sociétés mères.

Pour entrer dans le vif du sujet, qu’est-ce que MONOPOLY GO! ? Il s’agit d’un jeu mobile qui, selon SensorTower, génère le plus de revenus au monde. Grâce à cela, Scopely est le premier éditeur en termes de revenus issus des jeux mobiles dans ce domaine précis, tandis qu’Hasbro est le premier propriétaire d’IP dans le domaine du jeu mobile. Au passage, si cela vous intéresse, vous pouvez retrouver des liens de dés gratuits sur MONOPOLY GO!.

Au fil des années, les coûts pour les utilisateurs ayant augmenté, l’attrait de masse de diverses franchises est devenu un sujet de préoccupation. Au cours de la dernière année, il a été observé plusieurs tendances intéressantes, notamment des sorties massives de titres sur mobile, et des collaborations lors d’événements spécifiques.

Les 20 premières sociétés mères en termes de revenus sont réparties en plusieurs branches. Par exemple, Disney est une société mère qui possède Lucasfilm, responsable de la franchise Star Wars. Brièvement :

Hasbro occupe la première place grâce à la licence Monopoly (et donc MONOPOLY GO! ) ;

) ; NCSoft, éditeur sud-coréen dont les jeux Lineage ont connu un grand succès, se classe deuxième ;

Hitotsubashi Group, maison mère de Shueisha, l’éditeur de succès animés / manga tels que One Piece, Dragon Ball et Naruto, occupe la troisième place.

Notez également que Disney, avec sa variété de licences, se classe cinquième ; de quoi surprendre… En 2021 et 2022, BANDAI NAMCO et NCSoft ont occupé les deux premières places en termes de revenus des éditeurs de jeux mobiles. Avec le lancement de MONOPOLY GO!, Scopely est passé à la première place, dépassant Tencent qui a également grimpé dans le classement grâce à League of Legends: Wild Rift.

Vous l’aurez compris, les jeux sur mobile continuent d’attirer de plus en plus, MONOPOLY GO! est l’exemple parfait de ce qui amuse actuellement dans nos poches et qui fait le bonheur des sociétés.