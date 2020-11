Monster Hunter Rise : la grande épée se déchaîne dans une nouvelle vidéo de gameplay

Après l’arrivée du légendaire dragon noir dans Monster Hunter World: Iceborne, Monster Hunter Rise s’est montré pour la première fois lors d'un Nintendo Direct Mini: Partner Showcase. Ce nouveau titre exclusif à la Switch sera beaucoup plus ouvert dans ses environnements et dans son exploration. Pour faire saliver un peu les joueurs, Capcom a publié une nouvelle vidéo de gameplay commenté de six minutes. Au programme : le Chumsky, le Filoptère et la grande épée !

Ainsi, à dos de Chumsky, le chasseur pourra boire des potions, restaurer sa stamina ou bien aiguiser son arme. Après quelques minutes à couper des feuilles et sauter un peu partout dans le Temple Oublié, le chasseur se dirige vers l’Aknosom afin de déplumer du wyverne dans les règles de l’art. Comme dans Monster Hunter: World, la grande épée gardera le tacle, ce mouvement permettant d’encaisser les coups des monstres en plus d’enchaîner sur des charges afin de rétamer du gros lézard ! Enfin, chaque arme aura des mouvements aériens uniques grâce au Filoptère et vous pourrez également vous servir de ce dernier pour esquiver des attaques.

Pour rappel, Monster Hunter Rise est attendu sur Switch pour le 26 mars 2021. Retrouvez le jeu en précommande à la Fnac à 52,99 €.