Monster Hunter Wilds explose les compteurs sur Steam, mais les joueurs ont des problèmes

Aujourd'hui sort officiellement Monster Hunter Wilds et les joueurs n'ont même pas attendu le week-end pour se ruer sur le nouveau jeu de Capcom. Selon les données de SteamDB, Monster Hunter Wilds a déjà atteint les 1,3 million de joueurs connectés en simultané sur PC, faisant de lui le deuxième jeu solo le plus populaire de la plateforme, derrière Black Myth: Wukong, mais devant Cyberpunk 2077 et Elden Ring. Bien évidemment, le titre est jouable en coopération, mais il n'est pas exclusivement multijoueur, au contraire des autres jeux qui occupent le haut du classement sur Steam (CS 2, PUBG, Dota 2).

Cependant, malgré un lancement plus que réussi, les évaluations sont « moyennes », de nombreux joueurs souffrent de soucis techniques. Capcom n'a pas encore publié de patch, mais il invite les joueurs à vérifier que leur PC dispose de la configuration minimale requise, à mettre à jour Windows et les pilotes graphiques , à installer la dernière version de DirectX ou encore à ajouter le jeu à la liste des exceptions et exclusions de leur antivirus. Pour accompagner la sortie officielle, Capcom partage une bande-annonce de lancement et nous fait un gros résumé de Monster Hunter Wilds :

La plus grande aventure dans les Terres interdites





Après avoir sauvé un jeune garçon dénommé Nata à la frontière des Terres interdites, réputées inhabitées, la Guilde des chasseurs rassemble ses ressources et forme l'équipe d'Expédition des Terres interdites pour enquêter sur l'Arkveld, le mystérieux « Spectre Blanc » qui a attaqué le village de Nata. Pour la première fois dans la série, le chasseur incarné par le joueur est doublé (en français), tout au long de l'aventure. Il est accompagné dans l'équipe d'expédition Avis par Alma, votre assistante nommée par la guilde, Gemma, la toujours fiable forgeronne, et son fidèle Palico.

En arrivant dans les Terres interdites, l'équipe d'expédition parcourt plusieurs environnements chacun avec leur propre identité. Les écosystèmes des Plaines venteuse, de la Forêt écarlate, du Bassin pétrolier et bien d'autres encore. Ils évoluent rapidement entre des saisons d'Abondance débordantes de vie et des périodes de Déclin impitoyables où les monstres se battent pour des ressources limitées. Les changements soudain du paysage, connu sous le nom « d'anomalies climatiques », ont un impact significatif sur les créatures qui y vivent et poussent les chasseurs à adapter leurs tactiques.

Un tout nouveau monde





Monster Hunter Wilds propose une variété de nouveaux monstres aux côtés des piliers de la série comme l'emblématique Rathalos, allant des troupeaux de petites espèces aux grands monstres, dont certains parcourent les Terres interdites en meute. Chaque créature que les chasseurs rencontrent dans la nature occupe une place particulière dans son habitat et possède des attaques et des comportements uniques. Les prédateurs suprêmes de chaque région, tels que le Rey Dau, l'Uth Duna et le Nu Udra, sont annoncés par une période « d'anomalie climatique » qui remodèle l'environnement autour d'eux. Le Seikret, une nouvelle monture agile originaire des Terres interdites, permet aux chasseurs de traquer les monstres dans les paysages changeants, d'effectuer des actions telles que manier la grappe-fronde pour collecter des matériaux en mouvement, et de passer facilement d'une arme à l'autre pendant la chasse.

Le célèbre gameplay de combats riche et varié de la série Monster Hunter™ est de retour, plus excitant que jamais avec un éventail de nouveaux mouvements, de capacités spéciales, d'équipements et plus encore. Il sera possible d'utiliser le nouveau Mode Focus pour orienter soigneusement ses attaques et ses gardes tout en identifiant les points faibles d'un monstre, puis de cibler les blessures avec des Attaques Focus pour infliger des dégâts massifs. Certaines armes ont également la capacité de perturber les attaques des monstres en utilisant soit des attaques de Neutralisation qui contrent les attaques des monstres avec une attaque propre, soit des Duels de Force qui permettent de dominer physiquement un monstre après une lutte intense. Il est possible de profiter de la riche histoire de Monster Hunter Wilds en solo, de rejoindre jusqu'à trois autres joueurs sur n'importe quel système grâce au multijoueur en ligne crossplatform, ou de recevoir l'aide de personnages de l'histoire grâce à la nouvelle fonction de PNJ « Chasseurs de soutien » contrôlé par la machine.

Et après ?





Après sa sortie très attendue d'aujourd'hui, Monster Hunter Wilds continuera d'évoluer grâce à des mises à jour de contenu post lancement. Des quêtes événement seront introduites dès la semaine prochaine, avec des armures spéciales que les joueurs pourront gagner en récompense. La première grande mise à jour gratuite est prévue pour le printemps 2025 et verra le retour d'un des monstres préférés des fans, le Mizutsune, le Léviathan dansant et élégant qui emprisonne ses proies avec des bulles immobilisantes. Des détails supplémentaires sur les quêtes temporaires et les autres contenus passionnants de la mise à jour gratuite 1 seront bientôt dévoilés. Les détails des futures mises à jour gratuites, dont la mise à jour 2 de cet été, seront partagés dans un avenir proche.