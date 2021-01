MSI : la liste des PC portables équipés de GeForce RTX 3070 et 3080 disponible dès maintenant

Les nouvelles cartes graphiques de NVIDIA viennent d’arriver sur le marché et elles offrent toute la puissance nécessaire pour profiter pleinement des nouvelles productions. Bonne nouvelle pour les joueurs qui commençaient à s’impatienter et qui avaient mis de l’argent de côté, des ordinateurs portables de chez MSI embarquant les nouvelles GeForce RTX 3070 et 3080 sont disponibles dès aujourd’hui à la vente chez LDLC. Une petite présentation des challengers s’impose.

Tout d’abord, le MSI GP76 Leopard 10UG-239FR saura régaler les joueurs comme il se doit. Avec son Intel Core i7-10870H, sa carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 et ses 17 pouces, vous aurez là une machine puissante avec un grand écran au prix de 2 499,95 €. Le MSI GS66 Stealth 10UG-061FR mêlera puissance et mobilité avec sa GeForce RTX 3080, son écran IPS de 300 Hz et ses 15 pouces. Ce dernier vous coûtera 2 999,95 €.

À partir d’ici, la qualité des machines grimpe, tout comme le prix. Équipé d’un Intel Core i7-10870H, d’un disque dur d’un 1 To et d’une GeForce RTX 3080, le MSI GE66 Raider 10UH-212FR vous offrira un confort de jeu sans pareil avec ses 15 pouces, mais il faudra tout de même dépenser 3 799,94 € pour mettre les mains sur la bête. Comme son grand frère, le MSI GS66 Stealth 10UH-053FR alliera mobilité et puissance grâce à son Intel Core I9-10980HK, sa GeForce RTX 3080 et son disque dur de 2 To. Toutefois, ce dernier sera tout de même au prix de 4 599,95 €. Dernière machine, le MSI GE76 Raider 10UH-233FR saura vous combler avec ses 17 pouces, sa GeForce RTX 3080 et son Intel Core I9-10980HK. Notez que ce monstre coûte 5 399,95 €, il n'est donc pas réservé à toutes les bourses.

