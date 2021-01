MSI : plusieurs produits du constructeur nommés pour les CES 2021 Innovation Awards

Alors que le CES 2021 approche à grands pas, des produits de chez MSI comme des ordinateurs ou des écrans de jeu ont reçu 15 nominations pour les CES 2021 Innovation Awards dans les catégories Gaming, Computer Hardware & Components et Computer Peripherals & Accessories.

Sam Chern, le vice-président marketing monde de MSI s'est exprimé pour l'occasion :

Ainsi, dans les ordinateurs de type Notebooks, des produits comme le Summit E15, le Summit E16 ou le MSI Pen sont présents, mais le GS76 Stealth est également de la partie. Ce dernier saura ravir les joueurs, car il est équipé des derniers processeurs Intel, de cartes graphiques NVIDIA, de la technologie Thunderbolt 4 et il possède un écran 360 Hz.



Notebook élégant et puissant conçu pour le jeu, le GS76 Stealth offre les meilleures performances portables et une expérience de jeu fluide grâce aux derniers processeurs Intel, aux cartes graphiques NVIDIA et à son écran 360 Hz. Son châssis ultra-plat offre de multiples options de connectivité et est équipé d'un lecteur de carte SD pour des transferts vidéo et photo plus rapides. Il dispose également de la dernière technologie Thunderbolt 4 afin de recharger rapidement son téléphone et recharger également l'ordinateur portable via des banques d'alimentation ou d'autres adaptateurs de Type-C.