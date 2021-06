MSI : Tech Meets Aesthetic, le constructeur dévoile des moniteurs, tours et autres produits au design léché

Comme tout bon acteur de la high-tech qui se respecte, MSI était au Computex pour présenter ses nouveaux produits. Le constructeur a mis l'accent sur l'esthétisme avec son slogan Tech Meets Aesthetic, en dévoilant de nombreux produits aux designs soignés, mais toujours destinés aux gamers.

Avant de passer aux produits, le vice-président du marketing chez MSI, Sam Chem, commente cet évènement un peu particulier :

Bien que la pandémie de COVID-19 a profondément changé nos manières de vivre et de travailler, MSI n’a eu de cesse de développer et concevoir de nouveaux produits. En plus de performances d'avant-garde, l’esthétisme de nos produits est également pensé et conçu avec le plus grand des soins. MSI combine formes arrondies et fluides avec des bords élégants, fusionnant conception postmoderniste et technologie moderne pour répondre aux différentes demandes des utilisateurs qui recherchent des détails parfaits dans divers domaines.

Et maintenant, place aux produits, il y a de quoi faire :

Solutions complètes pour votre expérience de jeu :

MSI a franchi le cap des 3 millions de moniteurs vendus dans le monde et la marque ne s’arrête pas là. Cette année, MSI a lancé l’Optix MEG381CQR Plus, primé au CES 2020. Ce moniteur est équipé d’une dalle IPS 2300R incurvée et de fonctions exclusives aux écrans MSI SteelSeries GameSense. L’Optix MEG381CQR Plus est également le premier écran de MSI certifié G-Sync Ultimate. Grâce à l'optimisation de son électronique, la certification G-Sync Ultimate offre aux joueurs un affichage parfait, sans le moindre déchirement.

L’interface de l’écran, développée par MSI, permet aux utilisateurs de choisir leurs réglages préférés facilement et de manière intuitive grâce au fonctionnement conjoint du Gaming Dial et du second écran dédié. Les utilisateurs peuvent simplement faire pivoter le bouton en bas à gauche pour passer d’un mode à l’autre.

En outre, MSI lancera sa nouvelle gamme d’écrans gaming plats, composée notamment des Optix MPG341QR, Optix MPG321UR-QD et Optix MPG321QRF-QD. Outre les fonctionnalités Gaming Intelligence et Sound Tune, ces nouveaux écrans plats disposent de nouvelles fonctionnalités. L’Optix MPG321UR-QD s'approprie ainsi la nouvelle interface HDMI 2.1 qui supporte la 4K jusqu'à 144Hz. Ces fonctionnalités exceptionnelles sont une des raisons qui font que les écrans MSI sont le meilleur choix pour les joueurs.

En ce qui concerne les PC gaming au format tour, MSI présente le MAG Infinite S3. Il dispose d’une façade au design asymétrique et compatible MSI Mystic Light. Afin de dissiper la chaleur efficacement, il est équipé de grandes prises d’air, et son design promet un airflow conséquent pour assurer tant performances que stabilité en utilisation quotidienne. En outre, le MAG Infinite S3 est équipé de composants de toute dernière génération. Il est ainsi propulsé par les processeurs Intel Core de 11e génération, les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 30 Series, et il prend en charge la technologie NVIDIA Resizable BAR, qui propose un gain de 10 % pour les performances en jeu, permettant aux utilisateurs de profiter de davantage de fluidité.

De nouvelles options de personnalisation pour les PC :

Cette année, MSI atteint de nouveaux sommets en matière de personnalisation des composants. Côté cartes mères, MSI a lancé la gamme X570 Series en 2019 et, cette année, la nouvelle gamme de cartes mères X570S MAX Series prendra la relève. Dotées de designs largement revus et de fonctionnalités encore améliorées, les nouvelles cartes mères X570S MAX offrent un refroidissement à dissipation passive pour offrir un silence maximal aux joueurs. Lors de l’achat d’une nouvelle carte mère, il peut être intéressant d’en profiter pour changer de boîtier : le MPG QUIETUDE 100S est un boîtier gaming silencieux, et le premier des produits MSI à être équipé des ventilateurs MSI SILENT GALE P12. Les pales des ventilateurs fournissent un flux d'air suffisant tout en maintenant un niveau sonore réduit, et il est possible de régler leur vitesse directement via le bouton situé à proximité des connecteurs. Trois niveaux de ventilation sont ainsi disponibles.

Une nouvelle fenêtre sur le monde :

En parallèle des produits orientés gaming, MSI se consacre depuis des années aux professionnels et aux créatifs. Le Creator P50 est le PC de bureau parfait pour les créateurs. Il a d'ailleurs été récompensé au CES 2021 avec un « Innovation Awards ». Ses dimensions réduites et son format épuré conviennent à toutes les pièces ou studios, et son design raffiné lui permet de s’intégrer aisément dans la décoration des lieux, d’autant plus qu’il est désormais disponible en blanc.

Le Summit MS321UP sera le choix parfait pour qui est sensible tant à la fatigue visuelle qu’à la précision des couleurs. Ce moniteur peut être ajusté pour correspondre parfaitement à l’angle de vision le plus confortable, tout en disposant de l’affichage couleur le plus précis et d’un capteur intelligent. En plus d’une définition 4K, le Summit MS321UP se distingue par un affichage des plus limpides.

Pour répondre aux besoins des entreprises, il est compatible avec l’app MSI Productivity Intelligence, qui introduit la fonction KVM. Il s’agit d’une fonction qui permet de basculer entre deux ordinateurs grâce à un seul set de périphériques, pour contrôler les deux appareils via le Summit MS321UP. Cet écran améliorera donc non seulement l'efficacité, mais augmentera également la productivité de l’utilisateur.

Redéfinir l'expérience de jeu ultime :

Afin de célébrer des années de développement ininterrompu avec des cartes haute performance, MSI annonce la carte graphique SUPRIM 35th Anniversary Limited Edition. Sur la backplate sont gravés les hauts faits des générations précédentes, lesquels ont contribué à l’expertise de la marque. Cette carte graphique « Anniversary Limited Edition » est conçue sur les bases de la gamme SUPRIM Series et en a toutes les fonctionnalités principales. Des circuits optimisés propulsent la puce NVIDIA GeForce RTX 30 Series et le refroidissement est assuré par le fameux refroidissement TRI FROZR 2S qui maintient les températures sous contrôle tout en limitant les nuisances sonores. Enfin, une esthétique moderne reflète les performances exceptionnelles de la carte.

Écouteurs sans fil à faible latence :

Les écouteurs IMMERSE GH62 WIRELESS EARBUDS sont nos premiers écouteurs sans fil. Ils profitent du même ADN « gamers first » qui a permis à nos casques de se distinguer. Les écouteurs GH62 réunissent en effet toutes les qualités que les joueurs recherchent : une restitution audio précise, un enregistrement vocal clair, une réactivité extrême et un entretien minimal.

La souris ultra légère coupe le cordon :

La CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS est notre première souris ultra légère sans fil, à destination des joueurs FPS qui cherchent une forme ergonomique et symétrique. Construite autour des toutes nouvelles technologies radio 2.4G, sa latence est réduite à 1ms, ce qui se traduit par une réactivité presque 10 fois supérieure à une souris sans fil classique. Conçue pour les joueurs FPS avancés, la GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS est équipée de grips latéraux en caoutchouc doux et résistants, en forme de diamant pour offrir une prise stable, tout en ne pesant que 74 grammes.

Recharger ses armes à la vitesse de l'éclair :

Pour finir, la gamme de SSD MSI SPATIUM fait le plein pour des débits maximum en vue de réduire les temps de chargement. Le modèle le plus rapide, le M480, proposera des vitesses de transfert capables de monter jusqu’à 7000 Mo/s. Le dissipateur thermique réduit les températures de pointe en charge, jusqu’à 20 degrés Celsius, pour éviter au SSD de réduire ses débits à cause de la température.