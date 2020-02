My Hero One's Justice 2 : l'Alliance des Vilains sous le feu des projecteurs dans un nouveau spot TV

La tension a beau être redescendue dans l'anime My Hero Academia, la promotion de My Hero One's Justice 2 continue d'entretenir l'intérêt des fans, que ce soit avec l'arrivée de Kendo Rappa dans le roster ou la dernière bande-annonce en date, ayant notamment mis en avant plusieurs Héros jouables inédits.

Nous avions récemment eu droit à un troisième spot TV opposant Deku à Overhaul, et il est à présent complété par une autre courte vidéo cette fois dédiée à la bande de Vilains menée par Tomura Shigaraki. Himiko Toga et Dabi, qui étaient déjà jouables dans le premier épisode, sont ainsi visibles en action aux côtés de Twice et Mister Compress.

La date de sortie de My Hero One's Justice 2 étant fixée au 13 mars sur PS4, Xbox One, Switch et PC, nous ne sommes pas à l'abri de quelques annonces de personnages supplémentaires.