My Hero One's Justice 2 : les Alters se déchaînent dans une excitante bande-annonce faisant le point sur les modes de jeu

Les fans de My Hero Academia pourront découvrir un nouveau jeu de combat tiré de la licence le mois prochain avec My Hero One's Justice 2 et Bandai Namco met le paquet pour en assurer la promotion, notamment dans l'Archipel avec la diffusion régulière de spots TV. Cette fois, place à une bande-annonce aussi explosive qu'instructive.

Les derniers personnages annoncés en date s'y déchaînent dans un premier temps. Nous retrouvons ainsi du gameplay avec Izuku Midoriya One For All Full Cowl 100 %, Kai Chisaki / Overhaul Version 2, le récemment annoncé Gang Orca, les élèves du lycée Shiketsu Seiji Shishikura et Camie Utsushimi, mais aussi Kendo Rappa vers la fin. La vidéo est aussi l'occasion de faire le point sur les modes de jeu disponibles annoncés dans les pages du Weekly Shonen Jump ces derniers temps. Dans Mission, nous prendrons part à divers objectifs avec nos personnages au sein de notre propre agence de Héros, le coin Arcade permettra de réaliser des combats originaux avec des dialogues inédits à la clé, nous pourrons créer une carte dédiée au jeu en ligne et il y aura bien entendu le mode Histoire avec une partie du point de vue des Héros et une autre pour les Vilains.

L'excitation grimpe pour My Hero One's Justice 2, dont la sortie est prévue sur PS4, Xbox One, Switch et PC le 13 mars prochain.