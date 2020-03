My Hero One's Justice 2 : un choc de convictions dans la bande-annonce de lancement, un Season Pass annoncé

Nous sommes le vendredi 13 mars 2020 et c'est donc en ce jour que My Hero One's Justice 2 sort officiellement en Europe et en Amérique du Nord, le Japon ayant été servi hier. Bandai Namco donne donc un dernier grand coup de projecteur au jeu de combat de Byking à travers une bande-annonce faisant la part belle aux ajouts scénaristiques de ce deuxième épisode.

Plusieurs mots-clés sont ainsi associés aux deux personnages principaux dont les convictions vont s'entrechoquer dans l'arène. Que ce soit la détermination et le sens de la justice d'Izuku Midoriyama ou l'infestation du destructeur Kai Chisaki, plus connu sous l'alias d'Overhaul, Héros comme Vilains ont tous une raison de se battre. Le mode Histoire permet d'ailleurs comme celui de son prédécesseur de suivre ces deux voies, tandis que Mission propose en plus de gérer notre propre agence de Héros en recrutant les divers personnages jouables du roster. Et bien entendu, il est aussi possible de prendre part à des affrontements sur la Toile.

Enfin, nous apprenons qu'un Season Pass peut d'ores et déjà être acheté au prix de 19,99 €, qui rajoutera un total de 5 personnages supplémentaires. Le premier arrivera dès le printemps, tandis que les quatre autres suivront ensuite... Ils seront par ailleurs tous achetables séparément, mais des bonus sont inclus avec le pass pour inciter à se le procurer, à savoir un ensemble d'objets de personnalisation et une couleur unique pour Nejire.

Pour rappel, My Hero One's Justice 2 est disponible sur PS4, Xbox One, Switch et PC.

