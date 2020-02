My Hero One's Justice 2 : les élèves de la classe 1-A dans un nouveau spot TV, deux étudiants de Shiketsu ajoutés au roster

Ces derniers temps, les spots TV de My Hero One's Justice 2 se sont multipliés, portant tous le chiffre 3. Après Deku face à Overhaul, puis les Vilains sous les ordres de Tomura Shigaraki, place désormais aux élèves de la Seconde A du lycée Yuei dont nous suivons les aventures, aussi appelée Classe 1-A en japonais.

En plus de retrouver toute cette brochette de personnages jouables, notre regard se porte également sur le nouveau numéro du Weekly Shonen Jump, disponible aujourd'hui dans l'Archipel. Dans celui-ci, deux Héros en devenir supplémentaires ont été annoncés jouables, venant de l'école rivale de Yuei, le lycée Shiketsu. En plus d'Inasa Yoarashi, nous aurons donc le loisir de contrôler Camie Utsushimi, dotée de l'Alter Glamour capable de générer des illusions, et Seiji Shishikura, bien plus redoutable avec son pouvoir de Boucherie capable de modeler la chair et littéralement réduire ses ennemis en bouillie.

Comme ils ont fait leur retour dans l'anime ces dernières semaines, nous pouvons nous attendre à encore quelques annonces de personnages devant apparaître d'ici peu. My Hero One's Justice 2 doit pour rappel sortir le 13 mars sur PS4, Xbox One, Switch et PC.