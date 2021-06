Myst : le célèbre jeu d'énigme se trouve une date de sortie en VR sur PC

Figure emblématique du monde du jeu vidéo, Myst continue d'écrire son histoire à travers les âges. Débarqué en 1993 sur nos ordinateurs, le jeu s'est installé dans le paysage vidéoludique et a marqué son temps. Savant mélange de puzzles, d'énigmes et de poésie, il nous invite dans son univers onirique à la rencontre de deux frères (Sirrus et Achenar), leur père (Atrus) et de la mystérieuse histoire que les relie. Propulsés sur une île mystérieuse, nous sommes livrés à nous-mêmes, et sommes amenés à voyager à travers les « Âges » - des mondes parallèles remplis d'histoire - à la recherche des pages manquantes des livres retenant les deux frères prisonniers. L'aventure nous pousse à faire des choix pour aider l'un ou l'autre...

Le titre, à l'origine un point and click, a évolué au fil des années et a été maintes fois remastérisé et remis au goût du jour. Cette fois, c'est donc grâce à la réalité virtuelle que Myst promet de nous faire vivre cette épopée extraordinaire. C'est aujourd'hui le support ultime pour nous faire voyager au pays des rêves. Débarqué sur les Oculus Quest en décembre 2020, il a été entièrement conçu pour ce support, l'immersion est donc totale et le mystère, l'ambiance et la fibre originelle du jeu restent entiers. Nous l'attendions sur nos PC VR depuis un certain temps et ce sera bientôt chose faite. En effet, le studio Cyan Worlds annonce sa sortie PC pour le troisième trimestre 2021. Il sera disponible sur Steam, mais aussi sur GOG et permettra aux joueurs de replonger dans ce chef d'œuvre en réalité virtuelle tout comme sur écran classique.

Myst profitera de nombreuses améliorations graphiques par rapport à son homologue à destination des machines autonomes, mais gardera la possibilité de générer les énigmes de façon aléatoire afin de chambouler les fans de la première heure.

En attendant sa sortie prochaine sur nos PC VR, il est possible de se procurer le jeu sur le store Oculus Quest à cette adresse. Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.